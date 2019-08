Marburg sehr heimstark

Den die Schwäbisch Hall Unicorns steht am kommenden Sonntag die weiteste Auswärtsreise der regulären Saison in der American-Football-Bundesliga Süd bevor. Um 16 Uhr treffen sie im fast 300 Kilometer entfernten Marburger Georg-Gaßmann-Stadion auf die dort beheimateten Mercenaries. Sie sind nach Frankfurt die engsten Verfolger der Unicorns in der GFL-Süd.

Wirft man nur einen Blick auf den deutlichen 52:9-Sieg aus dem Hinspiel, dann könnte man fast davon ausgehen, dass die Haller in Marburg ein leichtes Spiel erwartet. Es war damals aber der offizielle Season-Opener und somit für beide Mannschaften das erste Punktspiel in diesem Jahr. Seither hat sich viel verändert. Besonders die Marburger Formkurve ist in den letzten Monaten steil nach oben gegangen.

Drei Niederlagen setzte es für die Marburger zum Saisonstart. Dann hatte man sich eingespielt und es folgten sechs Siege, die sie hinter Hall und Frankfurt auf den dritten Tabellenplatz in der GFL-Süd brachten.

„Marburg hat in den letzten Wochen Feuer gefangen und sehr gute Spiele gezeigt“, weiß auch Halls Head Coach Jordan Neuman. „Wir müssen anders als zuletzt in München, von Anfang an hell wach sein.“ Besonders beeindruckt ist Neuman von der Marburger Offense, die derzeit die emsigste und erfolgreichste der Liga in Sachen Passspiel ist. Dabei überzeugt sie weniger mit tiefen Pässen, sondern viel mehr mit einem sehr starken und effektiven Kurzpassspiel. axst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019