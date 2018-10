Marcel Goc zählt die Tage

Marcel Goc verlässt als letzter Spieler die Eisfläche. Der Adler-Angreifer wischt sich nach der anstrengenden Einheit den Schweiß von der Stirn. Es macht sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit. Beim 35-Jährigen ist die Hoffnung groß, dass er bald in den Spielbetrieb zurückkehren und sein Saisondebüt in der Deutschen Eishockey Liga feiern kann. Das Gipfeltreffen gegen Ingolstadt am Freitag

...