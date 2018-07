Marcel Kittel muss die Koffer packen

Anzeige

La Rosière.Marcel Kittel wollte nach einem Tag zum Vergessen und dem Aus bei der Tour de France nur noch weg. „Wo ist mein Hotel?!“, brüllte der Sprinter seinen Betreuern im Ziel der 11. Etappe zu, nachdem er das Zeitlimit verpasst hatte und abreisen muss. Vor einem Jahr war Kittel als fünfmaliger Etappensieger noch der Held – jetzt ist er der große Verlierer.

Mit einem lauten Schrei auf der Ziellinie feierte dagegen Geraint Thomas seinen Tour-Coup. Der Waliser konnte sich im Ziel der ersten Bergankunft als Tageschampion und neuer Gesamtführender feiern lassen, den gelben Blumenstrauß warf er britisch cool in die Fans. Dank einer Machtdemonstration haben Thomas und sein Superteam Sky um Titelverteidiger Chris Froome die Konkurrenz der Frankreich-Rundfahrt geschockt. Scheinbar mühelos parierte der Radrennstall alle Attacken vor der Ankunft hoch oben an der Skistation La Rosière und geht mit zwei Fahrern an der Spitze der Gesamtwertung in die Kletterei am heutigen Donnerstag nach L’Alpe d’Huez.

Tour in Zahlen 11.Etappe Albertville/Frankreich - La Rosière Espace San Bernardo/Frankreich (108,50 km): 1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky 3:29:36 Std.; 2. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb + 20 Sek.; 3. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky. Marcel Kittel (Erfurt) - Katusha-Alpecin ausgeschieden; Rick Zabel (Unna) - Katusha-Alpecin ausgeschieden. Gesamtwertung Einzel: 1. Geraint Thomas 44:06:16 Std.; 2. Christopher Froome + 1:25 Min.; 3. Tom Dumoulin + 1:44; 4. Vincenzo Nibali (Italien) - Bahrain-Merida + 2:14; 5. Primoz Roglic (Slowenien) + 2:23.

Kittel, der einen dritten Platz zum Auftakt als magere Tour-Ausbeute präsentiert, wird dann am Start fehlen. Der Thüringer verpasste auf der kurzen und knüppelharten Etappe als abgehängter Fahrer die Karenzzeit um mehr als zehn Minuten und muss zum dritten Mal nach 2012 und 2017 vorzeitig absteigen. Neben dem 30-Jährigen erwischte es auch den einstigen Sprinterkönig Mark Cavendish – der britische Ex-Weltmeister kam sogar noch nach Kittel im Ziel an.