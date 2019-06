Marco Sturm ist angetan von Moritz Seider

Mannheim/Los Angeles.31 Clubs spielen derzeit in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL, 29 davon haben Moritz Seider genauer unter die Lupe genommen und beim „Scouting Combine“ Anfang Juni in Buffalo (USA) interviewt. „Zwei sind kurzfristig abgesprungen“, berichtet Seider im Gespräch mit dieser Zeitung, doch das Interesse an seiner Person kann sich sehen lassen. Der 18-Jährige hinterließ nicht nur bei den

...