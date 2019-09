Markus Weise lässt hoffen

Hamburg/Mannheim.Erfolgscoach Markus Weise soll die deutschen Hockey-Herren zu den Olympischen Spielen nach Tokio führen. Der Mannheimer übernimmt nach dem Rücktritt von Stefan Kermas die Betreuung der DHB-Herren für die beiden Ausscheidungsspiele am 2. und 3. November in Mönchengladbach gegen Österreich, macht danach aber nicht weiter, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Sonntag mit.

„Wir sind unglaublich froh, diese Lösung mit Markus Weise jetzt erstmal für diese wichtige Qualifikations-Aufgabe gefunden zu haben“, sagte DHB-Sportdirektor Heino Knuf. „Markus bringt alles mit, was man für solch ein wichtiges kurzfristiges Engagement braucht.“

Rückkehr vom DFB

Der 56 Jahre alte Weise hatte erst vor fünf Wochen seine Tätigkeit als Konzeptleiter an der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beendet und kehrt nun zum DHB zurück. Im November hatte der „Transfer“ vom DHB zum DFB für Verstimmung gesorgt, bei solch einer brisanten Personalie hätte es nach Meinung des DHB schon früh ein Zeichen aus dem DFB-Präsidium an die Spitze des Hockey-Verbandes geben müssen.

Zwischen 2007 und 2015 hatte der Wahl-Hamburger die DHB-Herren zu zwei Olympiasiegen und zwei Europameistertiteln geführt, 2004 gewannen die deutschen Damen unter ihm sensationell in Athen olympisches Gold. „Ich freue mich auf diese Aufgabe mit den Jungs, mit dem klaren Ziel Olympia-Qualifikation. Und ich bin auch gern bereit, den Neuanfang mitzugestalten“, betonte Weise, der am 19. Dezember 1962 in Mannheim geboren wurde.

Weise begann mit neun Jahren mit dem Hockey-Spielen beim TSV Mannheim. Als Trainer betreute er lange die Bundesliga-Damen des Vereins.

DHB-Sportdirektor Knuf glaubt, die beste Lösung für das deutsche Herren-Team gefunden zu haben, das unter Kermas zuletzt aus der Erfolgsspur geraten war. „Markus kennt die Mannschaft bestens, das Umfeld des Teams und hat die höchste fachliche Expertise, die ich mir vorstellen kann“, sagte der DHB-Sportdirektor.

Zudem hat er mit dieser Personalmaßnahme nun ausreichend Zeit gewonnen, den Kandidaten zu finden, der die DHB-Herren – die Qualifikation vorausgesetzt – auf das Olympiaturnier 2020 in Tokio vorbereiten soll. Weise kann sich dabei eine unterstützende Rolle „durchaus vorstellen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019