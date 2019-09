Martina Huhn holt sich bei „Deutschen“ die Bronzemedaille

Seit vielen Jahren spielt Martina Huhn die württembergische Rangliste mit. Diese ist Voraussetzung für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften der Bahnengolfer. Schon mehrfach qualifitzierte sie sich für „Deutsche“. Dabei sprangen bisher ein sechster und ein siebter Platz sowie Platzierungen im Mittelfeld heraus. Die Freude über die erneute Qualifikation, auf Beton, für die DM 2019 war groß. Austragungsort war die Anlage des MGC Putter Künzell.

Nach einigen freien Trainingseinheiten ging es los, die Nervosität stieg. In Runde eins klappte es bei Martina Huhn (33 Schläge) noch ganz gut. Leichte Probleme machten ihr die Bahnen vier, neun und 16. Letztendlich lag sie nur einen Schlag hinter den drei Erstplatzierten. Runde zwei lief total daneben (39 Schläge). Aber die direkte Konkurrenz schwächelte auch (38 Schläge) und der Abstand zur Bad Mergentheimerin wurde nicht all zu groß. Runde drei lief mit 34 Schlägen wieder besser, das galt aber auch für die Spielerinnen ihr lagen. Alwine Inck von Bergisch Gladbach spielte sogar eine 28.

Nach dem ersten Spieltag lagen Alwine Inck und Monika Badtke (Bad Nenndorf) mit 98 Schlägen vorne, gefolgt von Sigrid Eilert (VfM Bottrop ) mit 102 Schlägen, Monika Nowak (Neheim-Hüsten ) und Martina Huhn (jeweils 106 Schläge) und etwas abgeschlagen Regine Kemsies (Reinickendorfer MGC) mit 117 Schlägen.

Neu einstellen

Nun galt es, sich auf den zweiten Spieltag einzustellen und neu zu motivieren. Nur drei Spielerinnen sollten sich für den Finaltag am Samstag qualifizieren.

Gestartet wurde wieder in der gleichen Reihenfolge. Runde vier lief für Martina Huhn ganz ordentlich mit 32. Allerdings setzten sich Alwine Inck und Sigrid Eilert mit 28 Schlägen etwas ab.

Gegen Monika Badtke (34) wurde es ein kleiner Vorsprung, auf Marion Nowak (38) holte Martina Huhn etwas auf. Aber immer noch war es Platz vier. Für Regine Kemsies (45) wurde es eine rabenschwarze Runde.

Runde fünf wurde in Angriff genommen. Martina Huhn kämpfte um den Einzug in den Finaltag. Und dann passierte es – an Bahn fünf und Bahn sechs jeweils eine vier. Waren die Träume zerplatzt? Der Rest der Runde lief – aber 34 Schläge könnten schon zu viel gewesen sein.

Glücklicherweise war nur Alwine Inck besser. Sie hatte 33 Schlägen. Es führte Alwine Inck mit 159 Schlägen, gefolgt von Sigrid Eilert ( 166 Schläge). Dann kam Martina Huhn mit 172 Schlägen, dicht gefolgt von Marion Nowak und Monika Badtke (jeweils 175 Schläge).

Für Martina Huhn war es momentan Platz drei, der Finaltag war nah. Die entscheidende Runde sechs ging los. Martina Huhn startete gut, dann kam Bahn drei mit einer drei. Dann lief es, kein Patzer mehr. Schließlich wurde es ihre beste Runde – 30 Schläge. Nur Sigrid Eilert war besser mit 28 Schlägen, alle anderen benötigten 33 bzw. 36 Schläge. Der finale Schlusstag war sicher, ebenso der Bronzerang.

Etwas die Luft raus

Bei Martina Huhn war, mit der Gewissheit, den dritten Platz sicher zu haben und einem Rückstand von acht Schlägen auf Platz zwei und zehn Schlägen auf Platz eins, etwas die Luft raus. Sie machte keine großen Fehler, aber die Asse fielen nicht. Es wurde eine 36er Runde, während Sigrid Eilert 33 und Alwine Inck 31 Schläge benötigte. Runde acht lief ganz gut bis Bahn 15. Hier war kein Durchkommen. Eine „Glocke“ – die Höchststrafe für einen Minigolfer. Letztendlich waren es 37 Schläge. Sigrid Eilert spielte eine tolle 26er Runde, Alwine Inck zeigte ebenfalls Nerven und kam mit 38 Schlägen aus der Runde. Damit war für sie die Spitzenposition verloren

Runde neun wurde für Martina Huhn die beste Runde des Tages – 34 Schläge. Auch Alwine Inck benötigte 34 Schläge. Sigrid Eilert hingegen bestätigte ihre vorherige Runde mit 28 Schlägen. In der finalen Runde zehn war Martina Huhn auf einem guten Kurs bis Bahn 18. Dort kam ein regelrechter Blackout. Die Konzentration war weg und sie spielte dort eine fünf. Mit einer 35er Runde und gesamt 344 Schlägen beendete sie mit Bronze das Turnier. Alwine Inck spielte noch 36 – gesamt 331 Schläge und wurde Vizemeisterin. Die neue Deutsche Meisterin Seniorinnen II, Sigrid Eilert, spielte eine 32er Runde und holte sich mit 313 Gesamtschlägen den Titel. bgc

