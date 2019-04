Marvin Fritz gilt als Mitfavorit

Yamaha-Pilot Marvin Fritz zählt zu den Favoriten beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. © Hermann Rüger

Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern zählt am Oster-Wochenende beim legendären 24-Stunden Motorrad-Langstreckenrennen in Le Mans/Frankreich zu den Favoriten um den Gesamtsieg. Der 26-jährige zweifache Deutsche Motorrad IDM-Meister startet zusammen mit seinen Teamkollegen Niccolo Canepa (ITA) und Broc Parkes (AUS) für das österreichische Yart-Yamaha Team.

Beim Auftaktrennen, dem Bol D’Or auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich, zur EWC Langstrecken-Weltmeisterschaft belegte das Yamaha-Trio nach 24 Stunden den zweiten Rang und hatte nach 698 Runden nur 54,244 Sekunden Rückstand auf das siegreiche Honda-Team.

Auf dem 4,185 Kilometer langen „Circuit Bugatti“ in Le Mans verpasste der Norbadener vor zwei Jahren ebenfalls nur knapp den Gesamtsieg. Nach 24 Stunden und 860 Runden hatten Marvin Fritz und seine Teamkollegen den Sieg nur um nur 19,819 Sekunden auf das siegrieche GMT94 Yamaha-Team verpasst.

Die Langstrecken-WM besteht aus fünf Veranstaltungen, das Rennen in Deutschland wird vom 6. bis 9. Juni auf der Motopark-Rennstrecke in Oschersleben in der Nähe von Magdeburg ausgetragen. miso

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019