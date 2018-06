Marvin Fritz will in Oschersleben weit nach vorne fahren

Anzeige

Das Acht-Stunden-Rennen wird am heutigen Samstag um 13 Uhr gestartet. Es ist der vierte von fünf Läufen zur FIM Langstrecken-WM. Das Finale findet am 28./29. Juli in Suzuka/Japan statt. miso

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018