Massive Angst vor dem Versagen

Auch Love von den Cleveland Cavaliers ging an die Öffentlichkeit, berichtete unter anderem über eine Panikattacke während eines Spiels. Den Großteil seines Lebens hatte er Angst zu akzeptieren, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung sei. „Du lernst, was es bedeutet, ‘ein Mann’ zu sein. Es ist wie ein Spielplan: Sei stark. Rede nicht über deine Gefühle“, sagte der Teamkollege von Superstar LeBron James. Und der antwortete: „Du bist noch stärker als jemals zuvor, Respekt, Bruder!“

Nahezu alle Reaktionen waren positiv, DeRozan und Love, beide Weltmeister und Olympiasieger mit den USA, bekamen Zuspruch für ihren mutigen Schritt und lösten nebenbei noch eine Kettenreaktion aus. „Ich denke, Leute, die von außen auf uns blicken, verstehen es nicht, weil sie uns als Superhelden sehen, aber wir sind normale Menschen“, sagte der 22-jährige Kelly Oubre von den Washington Wizards, der unter Versagensängsten leidet.

In Deutschland hatte Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker in einem „Spiegel“-Interview zuletzt offen über extreme Drucksituationen berichtet und dafür Lob wie Kritik bekommen. Besonders seine Schilderungen über die Erleichterung nach dem WM-Aus 2006 hatten für Aufsehen gesorgt. „Klar war ich auch enttäuscht, als wir gegen Italien ausgeschieden sind, aber vor allem war ich erleichtert“, sagte Mertesacker. dpa

