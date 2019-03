Massiver Druck des IOC auf den Weltverband

Hamburg.Der angekündigte Rückzug des umstrittenen Gafur Rachimow als Präsident des Boxweltverbandes Aiba und die bevorstehende Ernennung des Marokkaners Mohamed Moustahsane als Interimschef soll den Streit mit dem Internationalen Olympischen Komitee ausräumen. Mit dem Austausch an der Spitze hofft die Aiba , dass sie alle Bedingungen erfüllt hat, um das olympische Boxturnier im nächsten Jahr in Tokio veranstalten zu können. Das IOC hatte gedroht, die Aiba von Olympia auszuschließen. Stattdessen gibt es Überlegungen, eine andere Organisation mit der Ausrichtung des Turniers zu betrauen.

„Rachimow hat in einer Telefonkonferenz erklärt, dass er sich aufgrund politischen Drucks zurückziehen wird“, sagte Jürgen Kyas, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) und Mitglied des Aiba-Exekutivkomitees. Per Mail-Voting sollen die Exekutivmitglieder bis spätestens Donnerstag über die Beförderung des Aiba-Vizepräsidenten Moustahsane abstimmen.

In Drogenhandel verwickelt?

Rachimow wird vom US-Finanzministerium beschuldigt, einer der führenden Köpfe im asiatischen Drogenhandel zu sein. Das bestreitet der 67-jährige Usbeke vehement. Nun weicht er aber dem Druck, um die Aiba vor weiterem Schaden zu bewahren. Das IOC hatte vor Monaten einen Forderungskatalog vorgelegt, den die Aiba erfüllen soll, um das Olympiaturnier veranstalten zu können. Es geht um die Person Rachimow, die Ordnung der Finanzen des lange Zeit hoch verschuldeten Verbandes, die Veränderung der Statuten, um die Umsetzung von Doping-Richtlinien und den Umbau des Kampfrichterwesens. „Wir haben alles zu 100 Prozent erfüllt, was das IOC fordert. Dennoch werden wir vom IOC mit leeren, nichtssagenden Floskeln attackiert“, sagte Kyas.

Alle Forderungen erfüllt

Die Umsetzung der Anti-Doping-Politik in der Aiba sei laut Kyas von der Wada bestätigt worden, das veränderte Kampfrichterwesen habe von einer Kontrollagentur bei Jugend-Olympia im Oktober in Argentinien das Urteil „vorbildlich“ erhalten, die Verbindlichkeiten des Verbandes seien durch Umwandlung in Sponsorenverträge nahezu abgebaut, die Statuten verändert worden. Zudem sei die Geschäftsstelle in Lausanne neu strukturiert und verschlankt worden. „Was will das IOC denn noch?“, fragte Kyas.

Bei der Aiba wird vermutet, dass das IOC von vornherein andere Ziele verfolgt und es dabei um die Umsetzung der eigenen Forderungen gar nicht mehr geht. Der von der Aiba ausgeschlossene Ex-Präsident Wu Ching-Kuo aus Taiwan, unter dessen Führung rund 40 Millionen Dollar an Schulden angehäuft worden waren, soll als Vertrauter von IOC-Präsident Thomas Bach und trotz Aiba-Ausschlusses unverändert als IOC-Mitglied Einfluss auf die olympische Regierung nehmen. dpa

