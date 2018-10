Matt aus „unterentwickelter“ Stellung

Zum Auftaktspieltag in der badischen Schach-Oberliga startete der SC BG Buchen bei der SGEM Dreisamtal mit einem klaren 5,5:2,5-Erfolg und setzte sich mit dem ambitionierten Aufsteiger SF Sasbach an die Tabellenspitze – was natürlich angesichts des starken Feldes nur eine kurzzeitige Momentaufnahme ist.

Dennoch war man auf Buchener Seite sehr erfreut über die gezeigten Leistungen: IM Etienne Mensch (Brett 3) spielte eine besondere, man kann schon fast sagen, „Glanzpartie“. Vollkommen „unterentwickelt“ (sieben Figuren standen am Partieende noch auf der Grundreihe) startete er mit Dame und dem freigespielten Turm auf h1 einen sehenswerten Mattangriff.

Der syrische Neuzugang Majed Al Helaoy (Brett 5) hatte seinen wertungsstärkeren Gegner Mathias Paul strategisch sowie von der Zeiteinteilung her gesehen jederzeit im Griff und gewann mit einer netten Schlusswendung hochverdient.

An Brett 8 bezwang Jürgen Kettner seinen Gegner mit Schwarz ähnlich wie vor einer Woche in der „Zweiten“ mit aggressivem, riskantem und sehr originellem Spiel.

Es folgten jeweils Unentschieden von IM Henryk Dobosz am Spitzenbrett gegen FM Hans-Elmar Schwing in einer ausgeglichen Partie, Matthias Becker (Brett 6) in leicht schlechterer sowie Berthold Engel (Brett 7) in etwas besserer Stellung. Engel versuchte bis ins Endspiel und keine Figuren mehr auf dem Brett waren, gewohnt kämpferisch eingestellt, doch noch den ganzen Punkt herauszuquetschen.

Lediglich FM Miltner (Brett 4) verlor gegen Max Scherer sehr unglücklich. FM Miltner hatte wohl als Erster seinen Gegner überspielt und stand in einer hoch komplizierten Position auf Gewinn, doch konnte sich der Schwarzwälder im Duell der beiden großen Routiniers wieder herauswursteln , gar in eine vorteilhafte Position überleiten und den einzigen Dreisamtaler Einzelsieg verbuchen.

Als Letzter gewann nach viereinhalb Stunden IM Amadeus Eisenbeiser, der an Brett 2 seinem Schweizer

Gegner Parwis Nabavi ebenfalls mit Schwarz spielend immer weitere Schwächen zufügte, bis die weiße Position auseinanderbrach.

Weiter am „Elften elften“

Am 11. November empfängt der SC BG Buchen an den heimischen Brettern im „Prinz Carl“ den SC Brombach, der gegen den Zweitligaabsteiger SC Untergrombach zum Auftakt 4:4. eb

