Maxi Meyer holt sich die Silbermedaille

Justin Daines in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm eröffnete an diesem Tag seitens des TSV das Wettkampfgeschehen. Er erwischte einen schlechten Tag und musste nach zwei Niederlagen den Wettkampf früh beenden.

Anders hingegen verlief es bei seinem Vereinskameraden Maxi Meyer in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. Der Weiß-Gelbgurtträger zeigte seine bisher beste Leistung. Der Nachwuchsathlet erreichte gleich bei seiner ersten Teilnahme an der Meisterschaftsrunde das Finale. Hier traf er dann auf den Kreismeister des Judokreises Nordschwarzwald, Alexander Margolin vom JC Sinzheim. Durch eine Unachtsamkeit geriet er in eine Kontertechnik und musste sich geschlagen geben. Mit dem Gewinn der Silbermedaille hatte er sein bestes Ergebnis eingefahren in seiner bislang sehr kurzen Kämpferzeit.

Für Maxi Meyer vom TSV Tauberbischofsheim geht es nun mit den Badischen Landesmeisterschaften, die in Ettlingen ausgetragen werden, weiter. jotef

