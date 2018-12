Medaillen bei EM außer Reichweite

Nathalie Weinzierl belegte in Stuttgart den zweiten Platz. © Trucksess

Stuttgart.Olympiasiegerin Aljona Savchenko war unerwartet doch bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Stuttgart erschienen. Allerdings nur, um am Sonntagmorgen eine Prüfung für ihren B-Trainerschein abzulegen. Als die Berliner Paarläufer Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert den Titel gewannen, war die 34-jährige Savchenko verschwunden. Mit Partner Bruno Massot legt sie eine Wettkampfpause ein, um das Olympia-Gold bei Shows zu versilbern.

Ohne das Ausnahmeduo fehlte den 120. Meisterschaften der große Glanz – und für die EM Mitte Januar in Minsk und der Weltmeisterschaft im März in Saitama/Japan die Perspektive für mögliche Medaillen. „Da ist noch viel Luft nach oben. Mit der Gesamtleistung bin ich nicht zufrieden“, sagte Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union. „An Medaillen müssen wir bei der EM nicht denken.“

Fehler und Stürze

Bei den Damen gewann die 22-jährige Olympia-18. Nicole Schott ihren vierten Titel mit 167,67 Punkten. „Das hört sich gut an. Ich bin in Deutschland die Beste und will mich nun in Europa nach vorne arbeiten“, sagte sie. Zweite wurde Nathalie Weinzierl aus Mannheim (155,91), die erst seit November von der Olympiasiegerin Anett Pötzsch trainiert wird. Beide Läuferinnen hatten Verletzungsprobleme, erlaubten sich Fehler und Stürze in der Kür und müssen bis zur EM noch steigern.

Ein Solo zur Titelverteidigung hatte Paul Fentz, der mit 211,49 Punkten mit deutlichem Abstand zu Thomas Stoll (Berlin/180,84) gewann. Der WM-15. Fentz wird als einziger deutscher Einzelläufer zur EM und WM reisen. Im Eistanz gewannen Shari Koch/Christian Nüchtern (Düsseldorf/Siegen) mit 181,72 Punkten. dpa

