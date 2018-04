Medien: FC Bayern verlängert Verträge mit Ribéry und Robben

Anzeige

München (dpa) - Franck Ribéry und Arjen Robben stehen kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Die beiden Triplesieger von 2013 und der deutsche Fußball-Rekordmeister sollen laut Medien die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019 ausdehnen.

«Sport Bild», «Kicker» und Sky berichten über Einigungen in den Verhandlungen. Die Vertragsverlängerungen hatten sich in der vergangenen Wochen abgezeichnet.

Ribéry, der am Samstag 35 Jahre alt wurde, spielt seit 2007 für den FC Bayern München. Damals bezahlte der FC Bayern 30 Millionen Euro für den Offensivstar an Olympique Marseille. Der ehemalige Real- und Chelsea-Spieler Robben (34) steht seit 2009 beim deutschen Rekordchampion unter Vertrag. Für ihn überwiesen die Münchner rund 24 Millionen an Real Madrid.