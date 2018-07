Mehr Geld für den deutschen Sport im zweiten Halbjahr

Anzeige

Der deutsche Sport darf sich nach der Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über einen wertvollen Mittelaufwuchs des Bundesinnenministeriums für das zweite Halbjahr 2018 freuen. Dieser Mittelaufwuchs beläuft sich auf eine Höhe von 23 Millionen Euro.

Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), konnte die guten Nachrichten aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beim Parlamentarischen Abend in Berlin vor rund 400 Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien verkünden.

„Wichtige Motivation“

„Das ist nach all den Diskussionen der vergangenen Wochen ein wirklich erfreuliches Ergebnis“, sagte Hörmann. „Es bestätigt uns im Vertrauen an die partnerschaftliche Umsetzung mit der Politik. Das wird unserer gemeinsamen Reform kräftigen Rückenwind verleihen. Dies hilft nicht nur finanziell, sondern schafft vor allem auch wichtige Motivation für uns alle in Sportdeutschland.“