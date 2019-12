Mehr Präsenz verdient

Mit derzeit 210 gemeldeten Frauenfußball-Mannschaften steht der Badische Fußballverband (bfv) nun wieder dort, wo er im Jahr 2008 angefangen hat – zwei Jahre, nachdem das „Sommermärchen“ der Männer-WM mit Fanfesten und Public Viewing die deutsche Bevölkerung und damit auch viele Mädchen und Frauen noch intensiver zum Fußball brachte. Bis 2012 kamen fast 100 neue Mädchen- und Frauenmannschaften dazu.

Grund dafür war natürlich auch die Austragung der Frauen-WM 2011 im eigenen Land – mit einer überraschend großen Zuschauerresonanz. 15 Millionen verfolgten etwa das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Deutschland und Kanada. Ein weiter Weg für den Frauenfußball, nachdem es Vereinen unter dem Dach des DFB bis 1970 nicht einmal erlaubt war, Frauenfußball anzubieten.

Einschaltquote ist nicht alles

Und jetzt? Rückwärtsgang. Etwa 800 Zuschauer im Schnitt hat der einzige Verein aus der Metropolregion Rhein-Neckar, der in der Frauen-Bundesliga spielt – und aktuell den zweiten Platz belegt. Doch wer weiß überhaupt von dieser erfolgreichen Vorrunde der Hoffenheimer Frauen? Liegt der geringe Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland nicht vor allem daran, dass er kaum gezeigt, kaum wahrgenommen wird? Wäre es nicht die Aufgabe unserer öffentlich-rechtlichen Programme – die nicht von Einschaltquoten abhängig sind –, ein Bundesliga-Spiel zumindest in den Regionalfenstern zu zeigen, das sonst nur wenige zu sehen bekommen würden?

Mehr Präsenz auf den Fernsehbildschirmen, in Streaming-Diensten und auch in den sozialen Netzwerken würde ein höheres Bewusstsein für die sportliche Leistung der Bundesliga-Spielerinnen schaffen – die vor allem aus Leidenschaft für den Sport und eben nicht des Geldes wegen spielen.

„Das sind ja heutzutage richtig hübsche Frauen. Nur das mit dem Fußballspielen ist immer noch Kacke“, steht unter einem Beitrag der Sportschau auf Instagram. Ansonsten muss man auch auf dieser Seite lange suchen, bis man qualifiziertere Beiträge oder überhaupt ein Bild zum Frauenfußball findet. Den Frauenfußball besser wahrnehmbar machen – daran müssen auch DFB und Verbände weiter arbeiten. Es reicht nicht, alle vier Jahre auf ein Sommermärchen zu hoffen.

