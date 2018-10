Mehr Stolz als Frust

Doha.Zwei Patzer am Zitterbalken haben ein Traumergebnis verhindert, am Ende überwog bei den deutschen Turnerinnen allerdings der Stolz. Der Riege misslang mit 159,428 Punkten auf Platz acht das Vorhaben, das bisher beste WM-Abschneiden seit der deutschen Vereinigung zu toppen, das die Deutschen 2011 in Tokio mit Rang sechs erreicht hatten. „Es war heute kein perfekter Tag. Aber wir haben uns als tolles Team präsentiert. Es war allen klar, dass wir heute nicht um die Medaillen kämpfen“, sagte Leah Grießer aus Karlsruhe und brachte die Stimmung auf den Punkt.

Der Sieg ging in Katar an die favorisierte Riege der USA um die viermalige Olympiasiegerin Simone Biles (171,629 Punkte) mit dem Riesenvorsprung von rund neun Punkten auf Russland und China. Die ersten drei Teams buchten damit direkt die Olympia-Tickets nach Tokio. Die nächstplatzierten 21 Mannschaften kämpfen um die letzten neun Tickets bei der WM 2019 in Stuttgart.

Die Deutschen begannen am Boden auf Platz sechs, erkämpften dabei sogar vier Zehntel mehr als im Vorkampf. Zwar brachte Sarah Voss ihren Jurtschenko-Sprung mit Doppelschraube nicht sicher in den Stand, doch da auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb, fanden sich die Deutschen bei Halbzeit sogar auf Rang fünf wieder. dpa

