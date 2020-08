Mehrkämpfer ermittelten Meister

Favoritin Carolin Schäfer hat den Siebenkampf bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Vaterstetten unangefochten gewonnen. Die 28 Jahre alte WM-Zweite von 2017 aus Frankfurt/Main sammelte am Wochenende in dem Wettkampf ohne Zuschauer 6319 Punkte. Den Titel im Zehnkampf holte in Abwesenheit des verletzten Bad Mergentheimers Tim Nowak (SSV Ulm 1846) der 20-jährige Malik Diakité aus Hannover mit 7641 Zählern.

Diakité wurde am Sonntag allerdings übertrumpft von Jannis Wolff (7670), der aber nur für die U23-Wertung gemeldet hatte und deshalb nicht bei den Aktiven als Meister gilt.

Alle Hoffnungen des Favoriten Mathias Brugger, Vereinskollege von Tim Nowak, hatten sich früh zerschlagen. Der 28-Jährige verursachte im 100-Meter-Lauf den zweiten Fehlstart, er wurde daraufhin disqualifiziert. Ein Protest des Dritten der Hallen-WM von 2016 wurde später abgelehnt. dpa

