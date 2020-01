„Mein Herz liegt in Stücken“

Gianna und Kobe Bryant. © Imago

Los Angeles/Bamberg.Der Tod von Basketball-Superstar Kobe Bryant hat bei deutschen Weggefährten für Anteilnahme und Bestürzung gesorgt. Der Sport habe „eine Legende verloren“, sagte Aufbauspieler Dennis Schröder (26) von Oklahoma City Thunder. „Er hat den Basketball verändert für viele Menschen auf der Welt!“ Bryants früherer Teamkollege bei den Los Angeles Lakers, Elias Harris (30) aus Speyer, der für Bundesligist Brose Bamberg spielt, befand: „Es ist ein Schock für die Basketball-Welt.“

Bundestrainer Henrik Rödl würdigte die NBA-Legende. „Er war gefühlt nie schwach und wenn er verletzt war, dann kam er gleich wieder. Und wenn er ein schlechtes Spiel hatte, dann war er am nächsten Tag wieder besonders gut“, sagte Rödl. „Unfassbar ehrgeizig neben dem Talent, das er hatte. Und natürlich auch immer als Basketball-Fan jemand, dem man aufgrund seines Spiels gerne zugeschaut hat.“

Dem Speyerer Harris bleibt nicht zuletzt die beeindruckende Arbeitseinstellung von Bryant in Erinnerung. „Es kam mir damals vor, als wäre er wie eine Maschine“, erzählte der Flügelspieler. Wenn Harris damals morgens in die Halle kam, habe er den Lakers-Star schon „völlig nassgeschwitzt“ im Kraftraum oder auf dem Laufband gesehen. Gegen fünf oder sechs Uhr morgens sei Bryant bereits in der Halle gewesen.

Internationale Reaktionen

Dirk Nowitzki, ehemaliger Basketballstar der Dallas Mavericks: „Du wirst immer vermisst werden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Du wirst immer geliebt werden. Ruhe in Frieden mit deinem Engel Gigi.“

Basketball-Legende Michael Jordan: „Ich habe Kobe geliebt - er war wie ein Bruder für mich. Wir haben sehr oft gesprochen und ich werde diese Unterhaltungen vermissen.“

Bryants alter Lakers-Weggefährte Shaquille O’Neal: „Es gibt keine Worte, um meinen Schmerz zu beschreiben, den ich durch den tragischen Verlust meiner Nichte Gigi & meines Bruders Kobe Bryant durchmache.“

Der frühere deutsche NBA-Profi Detlef Schrempf: „Unwirklich. Kobe tot mit 41. Gebete gehen an die Familien aller fünf Opfer.“

Der Tennis-Weltranglistenerste Rafael Nadal: „Ich bin heute Morgen aufgewacht mit der schrecklichen Nachricht des tragischen Tods eines der größten Sportler der Welt. (...) Ich bin schockiert.“

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama: „Kobe war eine Legende auf dem Platz und fing gerade mit einem genauso bedeutsamen zweiten Akt an. Der Verlust von Gianna ist für uns als Eltern noch herzzerreißender.“

Musik-Superstar Taylor Swift: „Mein Herz liegt in Stücken. (...) Kobe hat mir - und uns allen - so viel bedeutet.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020