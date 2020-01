Meisterlich auch in Luxemburg

IM Amadeus Eisenbeiser vom Schachclub BG Buchen spielt unter anderem auch in Luxemburg, was auf Vereinsebene ähnlich wie im Tennis möglich ist.

Er wurde in der vergangenen Saison mit seinem Verein Gambit Bonnevoi Luxembourg Landesmeister. Vor ein paar Tagen kam es in der laufendensechsten Runde in der National-Division zum Spitzenkampf De Sprenger Echternach und Gambit Bonnevoi, der nach spannendem Kampf 16:16 endete.

IM Eisenbeiser remisierte dabei am Spitzenbrett gegen die deutsche Schach-Legende Großmeister Robert Hübner, der immer noch die stolze ELO-Wertungszahl von 2584 besitzt. In Luxemburg gibt es bei einem gespielten Sieg 3:1-Punkte, bei einem kampflosen Punkt gewinnt man 3:0 und ein Remis wird 2:2 gezählt. Gambit Bonnevoi verteidigte damit die Tabellenführung mit 11:1- vor Echternach mit 10:2-Mannschaftspunkten. bg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020