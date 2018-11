Meisterplan via WhatsApp

Mainz.Fast jede Woche verabredet sich eine sehr illustre Dortmunder Runde per WhatsApp-Gruppe. Es sind Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer), Matthias Sammer (Berater), Michael Zorc (Sportdirektor) und Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung), die sich über diese Kommunikationsform zusammenfinden und einen Termin vereinbaren, bei dem sie anschließend viele Stunden zusammensitzen.

Seit einiger Zeit dürfte bei ihren Gesprächen die Laune prächtig sein, möglicherweise haben sie nämlich in den vergangenen Monaten eine Meistermannschaft zusammengestellt – auch wenn darüber bei der Borussia (noch) niemand reden möchte, obwohl der Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga schon neun Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Bayern München hat. „Es gibt noch andere Mannschaften“, wiegelte Zorc nach dem schwer erkämpften 2:1 beim FSV Mainz sämtliche Titelfragen ab: „Man wird nicht automatisch Erster, wenn man vor den Bayern steht.“ Es erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit – zumal die Dortmunder in dieser Saison einen interessanten Meister-Mix bieten: Sie brillieren nicht nur mit spektakulärem Gala-Fußball, sondern gewinnen vor allem auch die Partien, in denen es nicht nach Wunsch läuft, in denen sie sich wehren müssen, in denen körperliche Robustheit und Geduld gefragt sind. Kurzum: Sie können auch harte Arbeit.

Eleganz und harte Arbeit

„In der Vergangenheit sind ein wenig die Grundtugenden verloren gegangen. Wir haben versucht, alles spielerisch zu lösen. Wir brauchen aber auch Spieler, die man im Ruhrgebiet haben will, die den Fans das Gefühl geben, alles aus sich rauszuholen“, sagte Watze Ende Oktober im „ZDF“.

Mit den Neuzugängen Axel Witsel und Thomas Delaney haben die Borussen nun wieder Stabilität im Zentrum. Hinzu kommt mit Lucien Favre ein Trainer, der eher analytisch wie einst Ottmar Hitzfeld daherkommt und kein Volkstribun wie Jürgen Klopp ist, dafür aber von den Spielern ungemein geschätzt wird, weil er sie mit seiner Detailversessenheit besser macht. Beispiele dafür gibt es gleich eine ganz Menge: Der 19 Jahre junge Dan-Axel Zagadou agierte in der vergangenen Saison sehr wechsel- und fehlerhaft, nun ist er eine feste Größe in der BVB-Defensive. Aus dem in der eigenen Jugend ausgebildeten und zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Jacob Bruun Larsen machte der Trainer einen Startelf-Kandidaten. Und auch dank Favre erlebt Lukasz Piszczek seine Renaissance – und zwar nicht nur wegen seines Siegtreffers (76.) gegen gute Mainzer, die durch Robin Quaison zum 1:1 (70.) gekommen waren.

Kluge Transfers, viel Substanz

Das erste Dortmunder Tor hatte Paco Alcacer geschossen (66.), der erneut kurz nach seiner Einwechslung traf. Gerade einmal 21 Millionen Euro überwiesen die Westfalen für den Spanier an den FC Barcelona und zeigten, dass mit einer cleveren Transferpolitik sehr viel möglich ist. Während in München häufig darüber lamentiert wird, ob der astronomischen Ablösesummen nicht mehr mit den ganz Großen in Europa mithalten zu können, planen die Borussen mit Weitblick. Siehe Jadon Sancho, der für rund acht Millionen Euro vor einem Jahr aus der Jugend von Manchester City kam. Oder eben Super-Joker Alcacer.

„Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Spieler von der Bank kommen und uns helfen“, sagte Piszczek angesichts der unglaublichen Breite im Dortmunder Aufgebot. Nationalspieler Julian Weigl, der beim 3:2 gegen die Bayern noch in der Startelf stand, gehörte gar nicht zum Kader. Auch Neuzugang Marius Wolf und Vorjahres-Überraschung Maximilian Philipp fehlten. „Viele von den Jungs, die draußen saßen oder die zuhause bleiben mussten, könnten auch von Beginn an spielen. Wir haben da eine gute Qualität“, sagte Zorc, der zuletzt viele richtige Entscheidungen traf.

„Seit Jahren leistet er mit die besten Transfers in ganz Europa. Und Michael zeigt besondere Größe, weil er andere Meinungen zulässt. Wir haben riesigen Spaß, wenn wir zusammensitzen“, sagte Watzke mit Blick auf die ominöse WhatsApp-Gruppe, um deren Namen der Geschäftsführer ein Geheimnis macht. Sie heiße aber auf keinen Fall deutscher Meister, verriet der BVB-Boss. Vielleicht kann er das im Mai schnell ändern.

