Meisterschaft jetzt unter Dach und Fach

Im letzten Spiel der Saison der Oberliga Baden waren die Schachfreunde, die bereits sicher Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren, zu Gast in Ladenburg, das schon als Absteiger in die Verbandsliga feststand. Am Ende sprang ein angesichts der Ausgangslage und der Kräfteverhältnisse nach Spielstärke knapper 5:3-Sieg für Bad Mergentheim heraus. Dieser stand allerdings schon sehr früh fest und war ungefährdet.

Zum Auftakt trennte sich am fünften Brett Willi Groß recht schnell friedlich von Tobias Werner. Dann folgten vier recht schnelle Siege, nach denen die Sache gelaufen war. An den ersten drei Brettern verbuchten Fy Rakotomaharo, Vyacheslav Ikonnikov und Alexander Gasthofer ungefährdet ihre Favoritensiege gegen Vadim Cernov, Stefan Neidig und Martin Schrepp. Michael Pfleger machte den Sack zu mit einer strategisch schön angelegten Weiß-Partie am siebten Brett, in der er von Beginn an Druck ausübte.

Dann war wohl die Luft etwas raus. Josef Steinmacher hatte am letzten Brett gegen Walter Blössl nach wankendem Spielverlauf durchaus seine Chancen, verlor dann aber den Faden in der komplexen Stellung. Srdjan Panzalovic hatte vorher noch ein unbedeutendes Remis beigesteuert. Etwas unglücklich verlor Johannes Raps ein interessantes Endspiel, das er falsch eingeschätzt hatte. Seine zwei Springer waren Turm und Freibauer nicht gewachsen.