Melissa Hofmann holt zweimal Edelmetall

Walldorf war an zwei Wochenenden Austragungsort der Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven, U23, U20 und U18. Dabei war es ein klarer Vorteil für den Veranstalter und Ausrichter, da lediglich ein Hygienekonzept für nur diese Veranstaltungen erstellt werden musste. BLV-Präsident Philip Krämer bezeichnete das erstellte Konzept „krisensicher“. Besonders bei der U23- Veranstaltung, bei der rund 400 Teilnehmer antraten, bewährte sich das erstellte Konzept.

Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim hatten sich Melissa Hofmann bei den Aktiven und der U23, sowie bei der U18 Lia-Luisa Markert, Sophie Quenzer und Carlotta Peppel qualifiziert.

Konsequentes Rennen

Zwei mal Bronze für Melissa Hofmann über die 400 Meter Hürden. Bei den Aktiven wurde der Lauf zusammen mit den beiden Läuferinnen der U20 durchgeführt. Somit traten fünf Athletinnen gegeneinander an. Melissa Hofmann lief bis 300 Meter ein schnelles und konsequentes Rennen. Auf der Zielgeraden nahm sie nochmals alle Kraft zusammen und kam als dritte ins Ziel. Ihre Zeit lag bei 64,92 Sekunden, was die Bronzemedaille bedeutet. Das Rennen entschied Leonie Riek von der LG Staufen in 59,82 Sekunden für sich.

Besser eingeteilt

Auch bei den U23-Meisterschaften gab es einen Lauf mit fünf Sportlerinnen über die 400 Meter Hürdendistanz. Vorne weg lief wieder Leonie Riek und holte sich sicher den Titel. Um Platz drei wurde es spannend zwischen Melissa Hofmann und Lena Schlag/ LG Weissacher Tal. Dieses Mal konnte sich Melissa Hofmann das Rennen etwas besser einteilen, kam als Dritte auf die Zielgerade und konnte den Vorsprung ins Ziel bringen. Mit der Zeit von 64,67 Sekunden lag sie knapp über PB erreichte Saisonbestleistung und die Bronzemedaille.

In der Klasse U18 stellte sich Lia-Luisa Markert über die 3000 Meter dem Starter. Gemeinsam mit anderen Klassen wurde der lauf gestartet. Nach zwei Runden streckte sich das Feld. Lia-Luisa Markert hielt sich an die Vorgaben. Damit konnte sie ungefährdet den 2. Platz verteidigen. Die Ziellinie überquerte sie nach 11:35,16 Minuten. Es siegte Lea Böhringer/TSV Erbach in 10:36,99 Minuten.

Pech für Carlotta Peppel über die 100 Meter Hürden. Um 1/1000 Sekunden verfehlte sie das B-Finale. Im 4. Vorlauf gab es eine knappe Entscheidung um die Plätze 3 - 5. Schnell kamen Sophia Quenzer und Carlotta Peppel aus den Blöcken und lag Mitte des Rennens noch vorn mit dabei.

Abgesetzt

Dann setzten sich die beiden Ulmer Läuferinnen Haas und Jung etwas ab. Um Platz drei musste das Zielfoto entscheiden. 16,34 Sekunden für Charlotte Peppel, eine Tausendstel langsamer als Lisa Kaiser/TV Konstanz, die dann noch in den B-Endlauf kam. Sophia Quenzer kam kurze Zeit später in 16,40 Sekunden ins Ziel.

