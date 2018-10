Melissa Hofmann räumt im Vier- und Sieben-Kampf so richtig ab

Zur Tradition gehört es, dass die Mehrkämpfer in der Region in Flein ihren Abschluss mit dem Mehrkampfwochenende und den Frankenmeisterschaften halten.

Viele Mehrkämpfer zog es auch dieses Jahr wieder zum traditionellen Saisonabschluss nach Flein. Ein Wochenende bei dem für alle Altersklassen vom Drei- bis Zehnkampf alles angeboten wird.

Melissa Hofmann von der LG Hohenlohe sicherte sich die Titel des Frankenmeisters im Vier- und Sieben-Kampf in der Klasse U20. Sie zeigte durchweg gute Leistungen und hatte mit dem abschließenden 200-Meter-Lauf am ersten Tag, die Disziplin, die ihr die meisten Punkte einbrachte. 27,62 Sekunden wurden für sie gestoppt. Aber auch im Hochsprung mit 1,48 Meter konnte sie gute Punkte einsammeln. Davor stieß sie die Kugel auf 8,68 Meter und hatte mit 18,12 Sekunden über 100 Meter Hürden einen guten Start in den Wettkampf. Dies ergab 2179 Punkte und den Titel des Frankenmeisters im Vier-Kampf.

Auch am zweiten Tag lief es für Melissa Hofmann ordentlich. Sie begann mit 4,68 Meter im Weitsprung und warf dann den Speer auf 27,38 Meter. Vor dem 800-Meter-Lauf sammelte sie alle Kräfte und lief zum Abschluss mit 2:36,41 Minuten Bestzeit. Damit war auch der Titel des Frankenmeisters im Sieben-Kampf mit 3695 Punkten für Melissa Hofmann sicher. In der selben Altersklasse war auch Johann Marseille im Vierkampf angetreten. 1,44 Meter im Hochsprung war ihr bestes Ergebnis. Es folgten das Kugelstoßen mit 9,33 Meter, der 200-Meter-Lauf mit 31,31 Sekunden und 19,73 Sekunden über die 100 Meter Hürden. Das brachten 1760 Punkte im Vierkampf und den verdienten dritten Platz.

In der Klasse W45 ging der Titel an Annette Lehr. Mit soliden Leistungen beendete sie den ersten Tag, und hier ragten die 16,14 Sekunden über 100 Meter Hürden heraus. Es folgten 1,24 Meter im Hochsprung, 7,34 Meter im Kugelstoßen und 33,58 Sekunden über 200 Meter. Am zweiten Tag freute sich Annette Lehr besonderst über 19,24 Meter im Speerwurf. Dazu kamen 3,63 Meter im Weitsprung und 3:21,24 Minuten über 800 Meter. Dies ergab 2733 Punkte und den Frankentitel. hl

