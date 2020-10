Mentale Vorbereitung auf das Wettkampfgeschehen

Zurzeit sind bundesweite Wettkämpfe im Jugend- und Nachwuchsbereich aufgrund der Corona-Bestimmungen des Deutschen Judo-Bundes nicht möglich Um aber den Kaderathleten Wettkämpfe zu ermöglichen, sollten auf Vorschlag des DJB,die Landesverbände untereinander Vergleichskämpfe anbieten.

Aus diesem Grund hatte die ARGE Judo Baden-Württemberg alle Kaderathletinnen der Altersklasse FU16 und FU18 aus den Landesverbänden Baden, Thüringen und Württemberg nach Karlsruhe eingeladen. Seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim waren in der Altersklasse FU 16 Anna-Lena Höcherl und in der Altersklasse FU 18 Franziska Höcherl und Mara Noorlander mit dabei.

Sinn und Zweck dieser Maßnahme war, dass sich alle Kaderathleten wieder einmal treffen und mental auf das Wettkampfgeschehen eingestellt werden sollten. Für die beiden Landestrainer Rok Kosir (U16) und Fabian Schley (U18) war dies zugleich die Möglichkeit, die Athletinnen nach einer doch längeren Pause wieder einmal auf Kondition und Technik zu überprüfen. Gleichzeitig sollte dieses Turnier als Nominierungsvorschlag dienen für das im November angesagte DJB-Ranglistenturnier in Holzwickede.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die drei TSV-Athletinnen haben sich bei diesem Turnier hervorragend in Szene gesetzt. Allen voran Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm mit dem Turniersieg. Mara Noorlander wurde in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Zweite und Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Dritte. Mit diesen Platzierungen haben die TSV-Athletinnen den Nachweis erbracht, dass selbst nach längerer Zwangspause jederzeit mit ihnen zu rechnen ist. jo

