Menzer-Haasis kandidiert erneut

Elvira Menzer-Haasis, die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV), wird am Wochenende erneut für dieses Amt kandidieren.

Die 59-Jährige ist die erste Frau an der Spitze der Dachorganisation des organisierten Sports in Baden-Württemberg. Sie hat dieses Ehrenamt 2016 übernommen. Nun wird sie sich bei der Mitgliederversammlung des Landessportverbandes am Samstag, 13. Juli, in Mannheim erneut zur Wahl stellen.

„Aus vielen Gesprächen spüre ich den Rückhalt, die Verantwortung an der Spitze des LSV für drei weitere Jahre zu übernehmen. In der vergangenen Periode haben wir die Sportlandschaft in Baden-Württemberg, mit der Übernahme der Trägerschaft der Olympiastützpunkte, neu strukturiert. Zudem haben wir das große Feld der Gesellschaftspolitik gestärkt“, so Elvira Menzer-Haasis. „Außerdem steht ein neuer Solidarpakt Sport auf unserer Agenda ganz oben.“ lsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019