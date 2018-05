Mercedes dominiert

Anzeige

Klettwitz.Perfekter Auftritt von Mercedes, sportliche Talfahrt für Rivale Audi: Ausgerechnet der künftige DTM-Aussteiger aus Stuttgart hat auf seiner Abschiedstour im Deutschen Tourenwagen Masters mit zwei Siegen die Saisonläufe drei und vier auf dem Lausitzring dominiert. Nachdem am Samstag der italienische Mercedes-Pilot Edoardo Mortara ein chaotisches Rennen mit zwei schweren Unfällen von Audi-Boliden gewonnen hatte, setzte sich am Sonntag Mortaras Team-Kollege Gary Paffett durch. Der 37-jährige Engländer gewann vor BMW-Pilot Marco Wittmann aus Fürth sowie dem Worndorfer Pascal Wehrlein in einem weiteren Mercedes und feierte seinen 22. DTM-Sieg.

„Das war ein tolles Wochenende für unsere gesamte Mannschaft. Super Job, Jungs!“, sagte Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz.

Paffett liegt in der Gesamtwertung mit 71 Punkten nur einen Zähler hinter dem 36 Jahre alten früheren Formel-1-Piloten Timo Glock (72) im BMW, der in der Lausitz auf die Plätze zwei und fünf fuhr und für die Münchner ein weiteres Ausrufezeichen setzte. dpa