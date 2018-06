Mercedes-Duo im ersten Frankreich-Training vorn

Anzeige

Der achte Saisonlauf ist der erste Grand Prix in Frankreich seit zehn Jahren. Damals hatte Ferrari-Pilot Felipe Massa in Magny-Cours gewonnen. Zum bislang letzten Mal in Le Castellet fuhr die Formel 1 im Jahr 1990. Auch damals saß der Sieger Alain Prost in einem Ferrari. Seither ist die Strecke jedoch mehrfach umgebaut und modernisiert worden.

In der WM-Gesamtwertung hatte Vettel zuletzt mit seinem Sieg in Kanada wieder die Führung übernommen. Hamilton liegt jedoch nur einen Punkt hinter dem Deutschen. Das Frankreich-Rennen ist der erste von drei WM-Läufen innerhalb von 14 Tagen.