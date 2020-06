Mercedes testet, W-Serie sagt ab

Brackley.Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas kehren kommende Woche auf den Asphalt zurück. Das Duo wird bei zweitägigen Tests auf dem Grand-Prix-Kurs von Silverstone einen zwei Jahre alten Silberpfeil fahren. Wie der Rennstall mitteilte, werden dabei Abläufe vor dem geplanten Neustart der Königsklasse des Motorsports am 5. Juli in Spielberg durchgegangen. Hamilton soll am Mittwoch am Steuer des W09 sitzen, Bottas am Dienstag. Die Formel-1-Regularien verbieten es, bei offiziellen Tests während der Saison ein aktuelles Auto einzusetzen.

Unterdessen wird die erste Frauen-Rennserie in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie kein Rennen ausfahren. Die W-Serie teilte mit, dass in Absprache mit der FIA und der DTM, in deren Rahmenprogramm Rennen vorgesehen waren, die Saison abgesagt wurde. Eigentlich hätte es am 30. Mai in St. Petersburg losgehen und am 31. Oktober in Mexiko-Stadt enden sollen. dpa

