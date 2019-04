Mercenaries gut verstärkt

Um 17 Uhr beginnt am morgigen Samstag im Schwäbisch Haller Optima Sportpark die GFL-Saison 2019. Beim „Optima-Gameday“ sind die Marburg Mercenaries zum offiziellen GFL Season Opener zu Gast bei den Schwäbisch Hall Unicorns.

Bereits das Eröffnungsspiel wird als eines der Spitzenspiele in der Süd-Gruppe der Bundesliga gehandelt. Tritt doch der amtierende Deutsche Meister aus Hall gegen ein Team an, das sich spätestens seit dem letzten Jahr wieder im Aufwärtstrend befindet und sich für 2019 viel vorgenommen hat.

„Marburg hat über den Winter sehr gutes Recruiting betrieben“, weiß Halls Head Coach Jordan Neuman. „Sie haben vier sehr gute Imports und auch bei den deutschen und europäischen Spielern gibt es einige bemerkenswerte Neuzugänge.“ Ihr Vorbereitungsspiel bei den Südzweitligisten in Darmstadt konnten die Mercenaries mit 40:6 ebenso deutlich gewinnen, wie die Unicorns ihres gegen Solingen (40:3) aus der GFL2-Nord.

Haller werden gejagt

Für die Haller Gastgeber beginnt eine weitere Saison, in der sie vom Rest der Liga gejagt werden. Als erneuter Titelverteidiger sind sie für ihre Konkurrenten „The Team to Beat“. Jedem GFL-Team würde es gut gefallen, das Team zu sein, das der einzigartigen Siegesserie der Unicorns von 34 Spielen ein Ende bereitet und damit auch eine dritte Haller Perfect Season in Folge verhindern würde. „Wir sind begeistert, dass die Saison endlich beginnt“, sagt Jordan Neuman. „Das ganze Team freut sich darauf, vor den heimischen Fans in die Runde zu starten und wir hoffen natürlich auf ein volles Haus im Optima Sportpark.“

Man darf gespannt darauf sein, wie sich das an einigen Stellen gegenüber dem Vorjahr neu formierte Team von Jordan Neuman im ersten Punktspiel präsentieren wird. Nach dem Testspiel gegen Solingen vor zwei Wochen zeigte sich der Haller Cheftrainer mit der Leistung seiner Mannschaft schon sehr zufrieden. Nun muss man sich gegen einen sicher stärkeren Gegner beweisen.

Die Vorbereitung auf die Saison hat das Haller GFL-Team körperlich gut überstanden. Einzige Ausnahme ist Receiver Christian Hafels, der wegen einer Armverletzung leider noch einige Wochen pausieren muss, bevor er in das 2019er Geschehen eingreifen kann. Ansonsten können die TSGler am Samstag aber in Bestbesetzung gegen die Gäste aus Hessen antreten.

Das Spiel am Samstag stellt nicht nur für die Unicorns und die Mercenaries den Saisonbeginn dar. Es ist auch der offizielle Startschuss der gesamten Liga für die Saison 2019.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr den Season Opener für die GFL ausrichten zu dürfen“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke stolz. str

