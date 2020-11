Mergentheim dominiert

Das neunte Lichess-Odenwald-Blitzturnier im Schach war mit sieben Teilnehmern erstmals mager besetzt. Gespielt wurden fünf Runden nach Schweizer System mit fünf Minuten Bedenkzeit ohne Zuschlag.

Fidemeister Jürgen Lenz (SF Bad Mergentheim/elblitz02) landete mit fünf Zählern einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und fand zur alten Form. Er war 1989 Deutscher Blitzmeister und damals für den Deutschen Schach-Rekordmeister FC Bayern München aktiv, der unter der damaligen Präsidentschaft von Helmut Jelissen allein von 1989 bis 1994 Seriensieger in Folge war. Nach Jelissens Tod übernahm Franz Beckenbauer die Präsidentschaft der Abteilung und ließ der Schach-Abteilung und in seiner Sprache den „Klötzleschiebern“ nur noch sehr begrenzt finanzielle Mittel zukommen. Mittlerweile lebt FM Lenz in der Kurstadt, spielt für die Sfr. Bad Mergentheim und hat bisher alle Bezirks-Online-Turniere mitgespielt.

Es folgten die Vereinskollegen Konstantin Kappes (K. Kappes82) mit vier und Klaus Kistner (Veggie-King) mit drei Zählern. eb

