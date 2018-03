Merlins bestehen den Härtetest

Anzeige

Die lautstarke Unterstützung durch rund 150 Hohenloher sorgte für einen ordentlichen Start der Merlins, doch die Hamburger erwiesen sich ohne drei Leistungsträger als der berühmte „angeschlagene Boxer“, der bekanntermaßen besonders gefährlich ist. Für die knappe 21:18-Führung der Merlins nach dem ersten Viertel zeichnete Chase Griffin maßgeblich verantwortlich, der neun der letzten zwölf Crailsheimer Punkte in diesem Abschnitt erzielte.

Im zweiten Viertel genügten zwei Auszeiten von Traner Tuomas Iisalo sowie die makellose Trefferquote von Konrad Wysocki (4/4 aus dem Feld) nicht, um den 38:46-Halbzeitrückstand zu verhindern. In der ersten Hälfte noch gänzlich auf dem Scoreboard vermisst wurde Sherman Gay, der einen äußerst selten unglücklichen Tag erwischt hatte. Seine einzigen Zähler erzielte der „Big Man“ zu Beginn des dritten Abschnitts, dafür aber in Serie und zwei Mal mit einem krachendem Dunk (48:44).

Philipps verwandelte Freiwürfe

Noch keine Punkte im Merlins-Trikot überhaupt hatte Neuzugang Derrick Marks auf dem Konto, bis er per Dreier die erste Führung nach langer Zeit für die Zauberer erzielte (52:50).

Aus dem knappen 56:55 vor dem Schlussabschnitt schöpften die Gastgeber aus der Hansestadt abermals Energie, erst zwei Dreier der Merlins brachten die erneute Führung (64:62). Philipp sorgte mit vier verwandelten Freiwürfen für die höchste Merlins-Führung (71:62), doch die Crunchtime wartete erst noch auf alle Beteiligten: Spätestens als die Towers 52 Sekunden vor dem Ende wieder auf 71:74 verkürzten, war ein ganz heißes Finale eingeläutet.

Hauptprotagonist in dieser umkämpften Schlussphase war Frank Turner, der einen wichtigen Steal holte, an der Freiwurflinie nervenstark blieb und seinen einzigen Fehlwurf mit dem eigenen Offensivrebound wieder wettmachte. Letztlich stellten die Crailsheim Merlins somit einen hart erkämpften 73:79-Erfolg sicher.

„Hervorragend vorbereitet“

„Der Coach der Hamburger hat einen guten Job gemacht und sein Team hervorragend vorbereitet“, meinte Crailsheim-Merlins-Trainer Tuomas Iisalo. „Wenn man in die Halle kommt und sieht, dass beim Gegner wichtige Leute fehlen, hat das psychisch immer Auswirkungen, sowohl auf die eigene Mannschaft als auch auf den Gegner. Es war klar, dass diese acht Jungs richtig hungrig sein würden. Genau das haben wir gesehen. Wir selbst hatten nicht unseren besten Tag, haben uns aber in den schwierigen Momenten durchgesetzt. Dass wir in der zweiten Halbzeit nur noch 27 Punkte zugelassen haben, war ein Schlüssel für uns. So ein Spiel ist ein echter Härtetest für die Playoffs. Ein starker, mit allem kämpfender Gegner, eine volle Halle mit Stimmung auf beiden Seiten.“ cm

