Merlins-Defensive überzeugte dennoch

Hakro Merlins Crailsheim – FC Bayern München 63:80

( 16:21, 12:23, 20:17, 15:19)

Crailsheim: Bell-Haynes (16 Punkte/davon 1 Dreier), Stuckey (12/1), McNeace (12), Coleman (7/1), Bleck (7), Highsmith (6/1), Caisin (2), Jones (1/0), A. Kovacevic, D. Kovacevic. München: Zipser (16/2), Flaccadori (15/2), Amaize (11/1), Bray (10/2), Weiler-Babb (9/2), Reynolds (8), Thomas (6), Rudan (3), Sisko (2), King, Grant.

Zuschauer: 100 (in Weißenfels).

Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihr zweites Spiel im Magenta-Sport- BBL-Pokal gegen den FC Bayern in Weißenfels verloren. Gegen den Favoriten aus München zeigten die Crailsheimer allerdings besondere defensiv eine gute Leistung. Durch diese Niederlage ist das Team von Trainer Tuomas Iisalo dem Wettbewerb ausgeschieden.

Trae Bell-Haynes, Moe Stuckey, Jeremy Jones, Fabian Bleck und Jamuni McNeace bekamen das Vertrauen von Merlins-Coach Tuomas Iisalo und bildeten die Startformation im Spiel gegen die Münchner. Beide Mannschaften hatten zunächst Schwierigkeiten ihren Offensiv-Rhythmus zu finden. Der FC Bayern setzte sich dann nach und nach etwas ab und führte anderthalb Minuten vor Ende des Viertels mit 18:11. Für einen Höhepunkt sorgte dann noch FCBB-Guard Nick Weiler-Babb, der mit Ablauf der Uhr schließlich noch einen Wurf fast von der Mittellinie zum 21:16 nach dem ersten Viertel versenkte.

Auch im zweiten Spielabschnitt überzeugten die „Zauberer“ mit einer starken Defensivleistung. Wenig Offensivfluss und das fehlende Quäntchen Glück verhinderten jedoch einen besseren Zwischenstand. Zipser bescherte den Münchnern mit einem Dreipunktewurf dreieinhalb Minuten vor der Pause die erste zweistellige Führung (33:22). Zunehmend wurden die Bayern jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht, während man auf Seiten der Crailsheimer mit einfachen Ballverlusten und einer niedrigen Dreierquote zu kämpfen hatte.

Zu Beginn des dritten Viertels erhöhten die Bayern nochmals sichtlich ihre Intensität und schraubten so die Führung auf 23 Punkte (55:32). Doch die Merlins gaben das Spiel zu keiner Zeit verloren, zeigten vollen Einsatz und erspielten sich mehr und mehr freie Abschlüsse. „Die Merlins machen das besser als so manches EuroLeague-Team“, rief Magenta-Sport-Kommentator Alexander Frisch, als Fabian Bleck im Zusammenspiel mit Moe Stuckey die Bayern-Verteidigung überlistete. „Nur“ noch 61:48 lautete die Bayern-Führung vor dem Schlussviertel, in dem sich am Spielverlauf nichts mehr Entscheidendes änderte.

Wann das letzte Gruppenspiel der Crailsheimer gegen medi Bayreuth nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest.

Trainerstimme

Tuomas Iisalo: „Glückwunsch an Coach Trinchieri und seine Mannschaft. Sie spielen momentan mit sehr guter Intensität und sehr guter Leistung. Das ist gute Werbung für den deutschen Basketball. Unser Spiel war nicht schlecht, es war viel besser als letzte Woche gegen den MBC. Wir haben gut verteidigt. Unser Problem war die schlechte Dreierquote. So ist es schwierig gegen eine Mannschaft auf diesem Niveau zu gewinnen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ fk

