Merlins finden gegen die Skyliners nicht den richtigen Zauberspruch

Fraport Skyliners Frankfurt – Hakro Merlins Crailsheim 76:68

(14:18, 20:19, 21:22, 13:17)

Punkteverteilung: Russell (13 Pkt/2 Reb/ 5 Ass), pan (12 Pkt/1 Reb/2 Ass), Herrera (9 Pkt/3 Reb/2 Ass), Bleck (3 Pkt/4 Reb/2 Ass), Ford (6 Pkt/6 Reb/1 Ass), Kovacevic (1 Ass), Hawkins (19 Pkt/5 Reb/1 Ass), Stuckey (1 Pkt/1 Ass), Jones (5 Pkt/3 Reb/1 Ass), Urbansky (DNP), Carpenter (DNP).

Die Hakro Merlins Crailsheim empfingen zum 11. Spieltag der easyCredit-Basketball-Bundesliga die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Neuzugang Maurice Stuckey (wir berichteten) feierte sein Debüt für die Zauberer. In einer intensiven und engen Begegnung mussten sich die Merlins am Ende mit 68:76 geschlagen geben.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern standen die Merlins weiterhin absolut im Soll und mit sechs Siegen aus neun Spielen auf einem sensationellen fünften Tabellenrang. Jetzt traf man auf die Fraport Skyliners Frankfurt. Verletzungsbedingt verzichten mussten die Crailsheimer Korbjäger weiterhin auf Jeremy Morgan. Dafür erstmals mit von der Partie: Neuzugang Maurice Stuckey.

Da Fabian Bleck seine Verletzung wieder vollständig auskuriert hatte, schickte Merlins-Coach Tuomas Iisalo zu Beginn wieder die bewährte Starting Five, bestehend aus DeWayne Russel, Sebastian Herrera, Javontae Hawkins, Fabian Bleck und Aaron Jones, auf das Parkett. Mit einem 14:18-Rückstand ging es in die erste Viertelpause.

Die sonst so offensivstarken Merlins taten sich im Angriff weiterhin schwer, blieben allerdings durch ihren Einsatz und die hohe Trefferquote von hinter der Dreipunktelinie im Spiel. Zum großen Jubel der Merlins-Fans sorgte Javontae „Hawk“ Hawkins per Buzzer-Beater-Dreier für einen 34:37-Halbzeitstand. Im dritten Viertel schickten beide Trainer ihre Startformationen auf das Parkett. In einer hart umkämpften Partie ging es mit einem 55:59 in die letzte Viertelpause.

Die Merlins fanden keinen Zugriff mehr auf das Spiel und mussten sich letzten Endes mit 68:76 geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Tuomas Iisalo: „ Wir hatten heute große Probleme in unserer Pick an Roll-Offense und in der Pick and Roll-Defense. Ich bin sehr enttäuscht von dieser Entwicklung. Man sieht, wie schwer es ist in dieser Liga zu gewinnen, wenn du nicht 100 Prozent fokussiert bist.“ anu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019