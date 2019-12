Merlins gewinnen in der Verlängerung

Löwen Braunschweig – Hakro Merlins Crailsheim 105:115 n.V. (26:22, 22:27, 16:19, 28:24, 13:23)

Braunschweig: Klepeisz (21 Punkte/davon 2 Dreier), Eatherton (21), Jallow (15), Staiger (12/2), Releford (11/1), Lyles (10/2), Marelja (6), Lawson III (4/1), Wank (3), Zeeb (2), Göttsche.

Crailsheim: Hawkins (24), Russell (15/1), Span (14/4), Morgan (14/4), Jones (14), Ford (13/2), Herrera (9/1), Bleck (8), Stuckey (4).

Zuschauer: 3686 (ausverkauft).

Die Bundesliga-Basketballer der Hakro Merlins aus Crailsheim haben am Freitag Abend ein dramatisches Spiel mit vielen Wendungen letztlich für sich entschieden.

Stimmen zum Spiel

Tuomas Iisalo (Trainer Crailsheim): „Was für ein verrücktes Spiel. Wir sind offensiv ganz gut gestartet, aber in der Defensive haben beide Teams zu viele leichte Punkte zugelassen. Im letzten Viertel sah es so aus, als ob Braunschweig mehr Kraft im Tank hat. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation, aber ich bin sehr sehr stolz auf mein Team, dass wir nach zuvor zwei Niederlagen in der Overtime dieses Mal das Spiel gewonnen haben.“ Ingo Enskat (Sportlicher Leiter Crailsheim): „Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hätte wohl niemand dran geglaubt, dass wir das Spiel noch mal drehen würden. Umso schöner ist es für die Jungs, trotz aller Widrigkeiten, sich gegen die Niederlage gestemmt zu haben. Sie haben den Kampfesgeist bis zur letzten Sekunde gezeigt. Wir können stolz darauf sein, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben, auch wenn es spielerisch nicht unsere beste Partie war.“ anu

