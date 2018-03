Merlins heute in Hamburg aktiv

Anzeige

Die Crailsheim Merlins treten am heutigen Samstag um 20 Uhr bei den Hamburg Towers an. Es wird das dritte Duell zwischen den Crailsheim Merlins und den Hamburg Towers sein. Zuletzt gewannen die Merlins in der heimischen Arena Hohenlohe das Hinspiel souverän mit 82:72. Seither hat sich vor allem bei den Towers einiges getan.

Abermals hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückbleibend, müssen die Hamburger aktuell sogar um den Einzug in die Playoffs bangen. Nach dem letzten Strohhalm wurde mit der Entlassung von Headcoach Hamed Attarbashi gegriffen. Seit dem letzten Spieltag steht dessen bisheriger Assistent Benka Barloschky federführend an der Seitenlinie.

Die Partie kann im Internet live unter www.airtango.live verfolgt werden. cm