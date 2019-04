Merlins kämpfen gegen Abstieg

Gegensätzlicher könnten die Vorzeichen nicht sein, die Hakro Merlins Crailsheim stecken nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge wieder mitten im Abstiegskampf. Der andere Aufsteiger, Rasta Vechta, ist dagegen das Überraschungsteam der laufenden easyCredit-Basketball-Bundesliga-Saison. Das Team von Headcoach Pedro Calles hat bereits einen Playoff-Rang sicher und kämpft derzeit um den Heimvorteil im Viertelfinale. Tip-Off im Rasta Dome ist am heutigen Dienstag um 19 Uhr.

Vechta strotzt vor Selbstvertrauen

Die Hausherren aus Niedersachsen strotzen derzeit nur voller Selbstbewusstsein. Vechta steht auf dem vierten Tabellenplatz und trifft, Stand jetzt, im Viertelfinale auf Brose Bamberg.

Am Sonntagnachmittag konnten sowohl Bremerhaven als auch der MBC Siege einfahren, so dass sich die Crailsheimer auf dem 17. Tabellenplatz wiederfinden. Umso wichtiger sind die verbleibenden vier Partien, die noch auf dem Spielplan stehen. Nach dem Spiel in Vechta kommt Göttingen in die Arena Hohenlohe, dann geht es zum Tabellenletzten Jena und am letzten Spieltag empfangen die Merlins in Würzburg die EWE Baskets Oldenburg.

Am 31. Spieltag treffen nicht nur zwei Aufsteiger aufeinander, sondern auch die beiden Teams, die die meisten Würfe von jenseits der Dreierlinie nehmen – Vechta im Schnitt 29, Crailsheim 28. Die Dreierquote könnte also auch entscheidend für den Ausgang sein. anu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019