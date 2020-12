Merlins krönen ein überragendes Heimspiel-Jahr

Crailsheim – Ulm 86:84

Crailsheim: Bell-Haynes (15), Stuckey (3), Lasisi (16), Highsmith (17), Bleck (3), Coleman (15), Caisin, McNeace (11), D. Kovacevic, Jones (6).

Nur 48 Stunden nach dem Auswärtsspiel in Vechta trafen die Hakro Merlins Crailsheim im Baden-Württemberg-Duell auf ratiopharm Ulm. Das letzte Spiel 2020 bot noch einmal alles, was das Basketballherz begehrt. In einem packenden Krimi setzten sich die Gastgeber letztlich mit 86:84 durch und feiern mit dem Derbysieg den neunten Erfolg im zehnten Saisonspiel.

„Nach einer guten Verteidigungsleistung in der ersten Halbzeit hatten wir im dritten Viertel große Probleme, und haben Ulm in ihren Rhythmus zurückfinden lassen. Aber das Team hat Charakter gezeigt und es trotz den Schwierigkeiten geschafft, gegen eines der besten Teams der Liga zu gewinnen. Einen Sieg gegen ein Eurocup-Team zu holen, ist natürlich eine große Sache für uns.“, sagte Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo.

Die Partie begann gleich mit einem richtigen Highlight! Der BBL-Top-Vorlagengeber Bell-Haynes zeigte gleich, wieso er auch in dieser Statistik so erfolgreich ist. Mit einem spektakulären Alley-oop-Anspiel setzte der Kanadier Jamuni McNeace in Szene, der die Vorarbeit mit einem krachenden Dunking veredelte. 19:16 stand es nach dem ersten Viertel.

Und wieder begann der Spielabschnitt mit einem Alley-oop: Dieses Mal Bell-Haynes auf McNeace. Coleman besorgte die 27:21-Führung (15.). Kurz darauf war es wieder der Belgier, der aus Downtown abfeuerte und seine ligaweite Dreierquote von knapp 60 Prozent unter Beweis stellte. Erneut unterstrichen „die Zauberer“ ihre starke Defense. Sie hielten die Ulmer im ersten Durchgang bei nur 33 Punkten. Die letzte Aktion der ersten Hälfte gehörte Tim Coleman: Sein Dreier sorgte für die 41:33-Pausenführung.

Stärke bei den Dreiern

Dann zeigen beide Kontrahenten ihre Stärken von jenseits der Dreierlinie. „Die Zauberer“ trafen alleine in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte vier Dreier und zogen auf 59:46 davon. Jaka Lakovic zog die Konsequenz und versammelte sein Team an der Bande. Durch einen 13:5-Zwischenspurt verringerten die Orangenen aus Um den Rückstand auf fünf Punkte (28. Minute). Nun versuchte der finnische Headcoach der Gastgeber in Form einer Auszeit in das Spiel einzugreifen. Die Schlussphase des dritten Viertels hatte es dann so richtig in sich: Tuomas Iisalo kassierte vier Sekunden vor dem Ende zwei technische Fouls und musste die Arena verlassen, Per Günther egalisierte den Rückstand und brachte die Ulmer mit Ablauf der Uhr das erste Mal wieder in Führung. Mit einem 67:69 ging es in die letzten zehn Basketballminuten des Jahres.

In dem nun völlig aufgeheizten Spiel kamen die Gäste nun vermehrt zu einfachen Punkten, viele 50/50 Bälle erreichten in dieser spielentscheidenden Phase die Gäste. Doch die Crailsheimer gaben sich zu keiner Zeit geschlagen. Aller Widrigkeiten zu trotz glich Highsmith in der 34. Minute erneut aus, Coleman brachte die Führung zurück auf Crailsheimer Seite (76:74). Nach zwei technischen Fouls der Ulmer und dem anschließenden Ballbesitz mit Dreier von Highsmith, stellten die Gastgeber auf 80:74 (35.). In den letzten Spielminuten zeigten beide Teams nahezu keine Schwächen, sodass sich keine Mannschaft richtig absetzte. Andi Obst brachte die Ulmer wenige Sekunden vor dem Ende auf 84:86 heran. Im Anschluss spielten „die Zauberer“ die Uhr auf fünf Sekunden runter. Der Abschluss von Coleman verpasste zwar sein Ziel, die Gäste versuchten einen Wurf aus über zehn Metern. Als dieser nur den Korbring traf, war die Freude bei den Crailsheimern riesig. Die Schlusssirene ertönte 86:84-Derbysieg über ratiopharm Ulm. Damit gewannen die Merlins Crailsheim auch ihr elftes Heimspiel des Jahres und bleiben somit ein Jahr lang in der heimischen Arena Hohenlohe unbesiegt.

Bamberg, Hamburg, Bonn, Braunschweig, Berlin, Bamberg, Göttingen, Chemnitz, Oldenburg, Frankfurt, Ulm. Sie waren alle im Jahr 2020 zu Gast in Ilshofen – doch in jedem Spiel gingen die Hohenloher als Sieger aus der Halle. Mit diesem letzten Erfolg endet das Jahr 2020 für die Merlins Crailsheim. Gleichbedeutend ist dies der neunte Saisonsieg im zehnten Spiel. Viel Zeit all dies zu feiern bleibt jedoch nicht. Bereits am kommenden Sonntag sind die Zauberer zu Gast in Würzburg. Tip-Off in der s.Oliver Arena ist um 15 Uhr. anu

