Merlins-Märchen geht weiter

Hakro Merlins Crailsheim – Alba Berlin 91:82 (22:21, 21:26, 22:20, 26:15)

Crailsheim: Russell (22 Punkte/davon 2 Dreier), Morgan (15/3), Herrera (15/1), For (15/2), Jones (13), Bleck (6), Stuckey (3/1), D. Kovacevic (2)..

Berlin: Hermannsson (22/2), Giffey (14), Eriksson (9/2), Nnoko (9), Cavanaugh (8), Sikma (6/2), Thiemann (6), Mattisseck (3/1), Siva (3), Ogbe (2), Delow.

Zuschauer: 2489.

Die Hakro Merlins aus Crailsheim haben ihrem eigenen Cinderella-Märchen ein weiteres Kapital hinzugefügt. Im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga besiegten sie am Sonntag Abend Titel-Mitfavorit Alba Berlin nach einem fulminanten Schlussspurt mit 91:82. Knapp 13 Minuten vor Schluss hatten die Berliner noch mit zehn Punkten geführt (54:64).

Die Merlins nutzten bei ihrem Sieg auch die Gunst der Stunde, denn die Albatrosse waren in ihrem dritten Spiel innerhalb von nur 93 Stunden (am Mittwoch gegen den FC Barcelona und an Freitag in Spanien in Vitoria) in der Schlussphase sichtlich müde. Das soll aber nicht die starke Leistung der Crailsheimer schmälern, die sich angeführt von Dewayne Russell am Ende in einen wahren Spielrausch steigerten. ptt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020