Merlins ohne ihre Definition

Sebastian Herrera verlässt die Merlins Crailsheim und schließt sich den EWE Baskets Oldenburg an. Der 22-Jährige kam 2017 aus Trier nach Crailsheim und entwickelte sich dort nach und nach zum Leistungsträger, Führungsspieler und einem der gefragtesten Spieler der Basketball-Bundesliga.

Herrera wechselte 2017 von den Gladiators Trier nach Hohenlohe und feierte in seiner ersten Saison mit den Merlins den Aufstieg in die Bundesliga. Im darauffolgenden Jahr ließ er sein Können mehr und mehr aufblitzen und trug seinen Teil zum „Wunder von Würzburg“ und dem damit verbundenen Klassenerhalt bei. „Er hat sich über die drei Jahre konsequent entwickelt und wurde nach seiner etwas kleineren Rolle zu Beginn immer wichtiger für unsere Mannschaft“, erklärte Manager Martin Romig gestern.

Der nächste, wenn auch große, Schritt folgte in der abgelaufenen Spielzeit. Als Kapitän führte der chilenische Nationalspieler die Merlins zu Platz drei vor der Corona-Unterbrechung, Platz zehn nach dem Finalturnier und damit zur erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Für Tuomas Iisalo spielte Herrera eine große Rolle: „In den letzten drei Jahren hat Seba geholfen zu definieren, wie ein Merlins-Spieler aussieht: Enthusiastisch, wettbewerbsfähig und immer bereit zu lernen.“ Durchschnittlich 14,38 Punkte, 3,35 Assists und 3,15 Rebounds in der Saison 20/21 untermauern seinen Anteil am Erfolg.

Mit seinen Leistungen weckte der junge Flügelspieler das Interesse der Klubs aus Deutschland. Zur neuen Saison wird Sebastian Herrera für Oldenburg auflaufen. Für Martin Romig ist dies auch eine Auszeichnung für die Arbeit der Merlins: „Wir können stolz darauf sein, dass wir ihm über drei Jahre solch eine Plattform bieten konnten. Man muss der Entwicklung Rechnung tragen, dass er eben noch viel mehr Potenzial hat. Deswegen wünschen wir ihm alle Gute auf seinem weiteren Weg und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in der BBL.“ Iisalo schließt sich an: „Es war eine großartige Erfahrung. Ich möchte Seba danken, dass er mitgeholfen hat unseren Weg zu finden, indem er jeden Tag mit gutem Beispiel vorangegangen ist.“

Für den Deutsch-Chilenen geht damit eine ganz besondere Phase zu Ende: „Meine Zeit in Crailsheim ist unvergesslich. Ich habe alles erlebt, sehr viele Höhen und Tiefen, die mich als Spieler geprägt haben. Crailsheim hat mich zum Bundesligaspieler gemacht, dafür bin ich für immer dankbar. Es was eine sehr schwere Entscheidung für mich“, sagt er. fka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020