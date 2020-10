Merlins-Sieg und Baskets-Niederlage

Zweieinhalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der Hakro Merlins Crailsheim im BBL-Pokal gegen Sytainics MBC traf das Team von Headcoach Tuomas Iisalo jetzt im Vorbereitungsspiel bereits auf die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. Wie schon in der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Kontrahenten einen großen Kampf, den die Merlins schießlich mit 100:87 für sich entschieden. Topscorer auf Seiten der „Zauberer“ war Nimrod Hilliard IV mit 20 Punkten. Auch Tim Coleman und Maurice Stuckey (beide 16) punkteten zweistellig. Jamuni McNeace erzielte ein Double-Double (15 Punkte, 14 Rebounds).

Dagegen unterlag s.Oliver Würzburg in einem „engen“ Testspiel bei den Fraport Skyliners in Frankfurt mit 79:83. Beste Korbjäger bei Unterfranken waren Tayler Persons (20 Punkte), Cameron Hunt (15) und Tyson Ward (11). „„Wir haben noch viel Arbeit vor uns und finden langsam heraus, wer auf diesem Niveau spielen kann“, sagte Würzburgs Headcoach Denis Wucherer nach der Partie. Einigermaßen zufrieden war der Trainer zumindest mit dem Spiel seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel: „ „Wir hatten in der zweiten Hälfte eine deutlich bessere Intensität“, sagte der Headcoach. Beim Stand von 79:80 und eigenem Ballbesitz hatten die Würzburger kurz vor Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg, doch leistete man sich dann einen Ballverlust. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020