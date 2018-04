Merlins sind jetzt in Halbfinal-Serie angekommen

Anzeige

Im wahrsten Sinne des Wortes in die Playoffs zurückgekämpft in die Halbfinal-Serie der „Pro A“ haben sich die Crailsheim Merlins mit dem 103:90-Sieg bei den Römerstrom Gladiators Trier. Damit gelang den „Zauberern“ der ersehnte Ausgleich in der „best-of-five“-Serie, die am morgigen Freitag in der Arena Hohenlohe ein neues Intensitätslevel erreichen dürfte.

Die Zahl der offenen Fragen vor diesem Spiel war nicht gerade klein. Wie würden die Merlins nach der ersten Heimniederlage nach 17 Siegen reagieren? Wie würden die Trierer mit dem „geklauten“ Heimvorteil umgehen? Was hätten die Merlins dem euphorisierten Publikum an der Mosel entgegenzusetzen?

Der Spielbeginn sprach eine klare Sprache: Den Merlins gelang fast drei Minuten lang kein Feldkorb, bevor Michael Cuffee aus der Halbdistanz einnetzte (6:3). Doch die Trierer machten dort weiter, wo sie im ersten Spiel aufgehört hatten, trafen fast nach Belieben und zogen schnell auf 17:7 davon. Auch den ersten kleinen Run der Merlins konnte Trier beantworten und ihre Führung verteidigen (19:14). Mit fast schon Crailsheimer Tugenden trafen die Trierer fünf von neun Dreierversuchen im Auftaktviertel, doch mit dem vierten Merlins-Treffer von „downtown“ glich Chase Griffin die Partie zum 27:27 aus.

Der Shooting Guard brachte sein Team im zweiten Viertel erstmals in Führung und Frank Turner veredelte diese weiter (34:29). Dass Intensitätslevel der Gastgeber erreichten die Zauberer jedoch nicht, wie Sportdirektor Ingo Enskat zur Hälfte bemängelte. „Wir gingen durch einige gute Aktionen in Führung, aber ohne eine intensivere Spielweise wird es weiter Spitz auf Knopf bleiben.“ Bis auf einen Zähler war Trier wieder herangerückt, ehe die Merlins das bessere Ende der ersten Hälfte für sich hatten: (46:53).

Hofften die Gastgeber nach dem schnellen Dreier durch Smit zum Auftakt in die zweite Hälfte auf einen ähnlichen Aufgalopp wie zu Beginn des Spiels, zogen die Merlins das Momentum dieses Mal deutlich schneller auf ihre Seite, zwangen die Gladiators nun zu mehr Fehlern und stellten wieder eine zweistellige Führung her (55:67).

Nun erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl von jenseits der Dreier-Linie, ließen den Vorsprung der Merlins auf fünf Pünktchen schrumpfen (70:75). Von Coach Iisalo zur Konzentration gemahnt, setzten sich die Zauberer bis zur Crunchtime wieder zweistellig ab (79:90), doch es standen noch vier Minuten Playoff-Fight auf dem Programm. Diesen nahmen die Merlins aber bissig an, brachten den Vorsprung über die Zeit und Sherman Gay setzte mit einem Dunk zum 90:103 den Schlusspunkt. mw

