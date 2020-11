Merlins-Spiel wird verlegt

Das Auftaktspiel der Hakro Merlins Crailsheim in die neue Basketball-Bundesligasaison gegen Aufsteiger Niners Chemnitz, das eigentlich am heutigen Samstag, 7. November, um 20.30 Uhr in der Hohenlohe Arena in Ilshofen hätte stattfinden sollen, wird kurzfristig verlegt. Aufgrund von mehreren positiven Tests bei den Sachsen haben die Niners einen Antrag auf Spielverlegung gestellt. Diesem Antrag wurde durch die BBL GmbH entsprochen.

Nach der Spielverlegung im BBL-Pokal gegen medi Bayreuth ist dies für die Merlins bereits die zweite kurzfristige Spielverlegung. „Mehrere namentlich der easyCredit BBL nicht bekannte Spieler und Teammitglieder der Niners Chemnitz sind in den letzten Tagen und Wochen im Rahmen der vorgeschriebenen und regelmäßigen PCR-Testungen gemäß des Protokolls der Liga positiv auf den SARS-CoV-2 Erreger getestet worden. Die betroffenen Personen wurden unverzüglich isoliert beziehungsweise Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Leider wurde am heutigen Tag auch für die übrigen Spieler und Teammitglieder, die mehrmals negativ getestet wurden Quarantäne angeordnet.“, heißt es von Seiten der BBL.

Weitere Absagen

Das Merlins-Spiel ist bereits die dritte Begegnung des ersten BBL-Spieltages, die nicht planmäßig stattfinden kann. Am Vortag waren bereits die Begegnungen Gießen gegen MBC Weißenfels und Bayreuth gegen Bonn abgesagt worden. Zusammen mit den Pokalspielen ist die BBL nun bereits mit acht Partien in Rückstand – und das, bevor die Saison richtig begonnen hat. anu/ptt

