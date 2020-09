Merlins testen gegen den MBC

Für die Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim steht am heutigen Mittwoch (30. September) das vierte Testspiel für die neue Saison auf dem Programm. Nach den zwei Siegen gegen die Niners Chemnitz und die MHP Riesen Ludwigsburg trifft man mit dem Syntainics MBC aus Weißenfels auf den nächsten Ligakonkurrenten. Tip-Off ist um 19 Uhr.

In 18 Tagen treten die Zauberer dann zum ersten Pflichtspiel der Saison 2020/21 im BBL-Pokal an. Gegner in der Stadthalle Weißenfels, in der die Crailsheimer alle Vorrundenspiele bestreiten, wird dann auch wieder der MBC sein.

Die heutige Partie gegen Crailsheim ist für den MBC bereits das sechste Testspiel. Bisher drei Partien hat das Team gewonnen, zuletzt aber gab es Niederlagen gegen medi Bayreuth und die Niners Chemnitz.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020