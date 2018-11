Merlins trennen sich von Brion Rush

Shooting Guard Brion Rush wird ab sofort nicht mehr für die Hakro Merlins Crailsheim in der easyCredit BBL auflaufen. Der 34-Jährige, als bester Dreierschütze der vergangenen Bundesligasaison nach Crailsheim gekommen, fand im Trikot der Zauberer zu keinem Zeitpunkt der Saison zu seinem Spiel. Headcoach Tuomas Iisalo und sein Trainerteam setzten viel Vertrauen in die Qualitäten des US-Amerikaners und gaben ihm zahlreiche Chancen, im Team der Hakro Merlins und in der Saison anzukommen. Ingo Enskat, Sportlicher Leiter der Merlins: „Leider müssen wir am Ende aber festhalten, dass es einfach nicht passt und dementsprechend die logische Schlussfolgerung daraus ziehen.“

Rush stand in acht Spielen für die Hakro Merlins Crailsheim auf dem Parkett und kam in durchschnittlich rund 23 Minuten Einsatzzeit auf 7,3 Punkte/Spiel bei einer Wurfquote von 27,7 Prozent aus dem Feld. hme

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018