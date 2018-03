Merlins wollen sich in Playoff-Form bringen

Anzeige

Heute beginnt für die Crailsheim Merlins eine Serie von drei Heimspielen in Folge. Zum Auftakt gibt es das „After Work Game“ gegen die Uni Baskets Paderborn. Eine gute Gelegenheit, weiter an der Playoff-Form zu arbeiten. Tip-Off ist um 19.30 Uhr.

Eine etwas längere Pause seit dem letzten Spiel bei den Baunach Young Pikes nutzten die Merlins zum Verschnaufen. „Wir hatten einige Krankheitsfälle und hoffen, dass wir diese jetzt überwinden konnten und am Mittwoch mit einer wiedererstarkten Truppe ins Spiel gehen können“, so Tuomas Iisalo. Aber das Spiel in Baunach habe bereits gezeigt, dass die Tiefe im Kader jetzt auch ein paar Ausfälle auffangen könne. Nach den freien Tagen geht es inzwischen aber wieder im Training energisch zu Sache und das Visier wird voll auf die Playoffs eingestellt, wie der Headcoach wissen lässt: „Unser Fokus liegt auf unserer eigenen Weiterentwicklung. Auch wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, wollen wir jeden Tag, jede Woche noch ein bisschen besser werden, damit sich das Training auszahlt.“

Gegner kann befreit aufspielen

Dass der Gegner am Mittwoch befreit aufspielen kann, kommt dem Coach entgegen. „Für Paderborn ist der Klassenerhalt sicher, sie haben nichts mehr zu verlieren, können aber auch die Playoffs nicht mehr erreichen. Sie werden die Saison dennoch gut zu Ende bringen wollen, ebenso wie wir.“ Deshalb hofft auch Sportdirektor Ingo Enskat darauf, „dass wir an die begeisternden Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen und unsere weiße Weste zuhause behalten können.“