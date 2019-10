Merlins „zaubern“ weiter

Hakro Merlins Crailsheim – BG Göttingen 83:57 (18:14, 16:12, 24:10, 25:21)

Crailsheim: Ford (16 Punkte/davon 3 Dreier), Hawkins (13/1), Herrera (12/2), Span (10/2), Morgan (9/1), Jones (9/1), Russell (4), Bleck (4), Carpenter (3/1), Kovacevic (3), Urbansky.

Göttingen: Hundt (14/2), Lockhard (10/2), Anderson (8/2), Lasisi (8/2), Kramer (8), Allen (7/1), Carter (2), andric, Mönninghoff.

Zuschauer: 2566

Durch einen ungefährdeten 83:57-Sieg gegen die BG Göttingen rücken die „Zauberer“ aus Crialsheim für mindestens eine Nacht auf den ersten Tabellenplatz der Basketball-Bundesliga.

Die Anfangsphase der Partie war zerfahren. Beide Mannschaften zeigten vor allem in der Defense eine gute Leistung und verhinderten somit einen „Punkteregen“. Nach über drei Minuten stand es gerade einmal 2:5. Die Crailsheimer hatten zunächst Probleme, in ihr gutes Offensivspiel der letzten Wochen zu finden. Nach über sechs Minuten gingen die Hakro Merlins dann erstmals mit 11:9 in Führung.

Im zweiten Spielabschnitt war das Bild unverändert: Viel Kampf, wenig Korberfolge. Beide Teams wussten sich gegenseitig das Leben im Angriff extrem schwer zu machen. Folglich waren einfache Punkte eine absolute Seltenheit. Trotzdem bauten die Merlins ihren Vorsprung bis zur Pause auf 34:26 aus.

Die Crailsheimer wirkten nach dem Seitenwechsel deutlich wacher und zogen schnell auf 40:26 davon, Bis zur letzten Viertelpause blieben die „Zauberer“ die dominantere Mannschaft und erhöhten auf 58:36.

Nach zwei Dreiern hintereinander, flammte bei den Niedersachsen noch einmal kurz Hoffnung auf. Doch nach einer Auszeit antworteten Aaron Jones, Seba Herrera und Quincy Ford prompt mit jeweils drei Punkten. Die Göttinger gaben zwar nicht auf, doch das Iisalo-Team zog weiter davon. Bis zur Schlusssirene wuchs der Vorsprung auf 83:57. Mit dem vierten Sieg in Folge kletterten die Merlins Crailsheim zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Tuomas Iisalo (Headcoach der Hakro Merlins Crailsheim): „Heute war ein sehr intensives Spiel, so haben wir es auch erwartet. Gegen Göttingen ist es immer physisch und das Ergebnis fällt nicht so hoch aus. In der zweiten Hälfte haben wir ein paar Dinge gefunden, das war der Schlüssel zum Sieg. Im dritten Viertel war es die Verteidigung, das Rebounding und das Offensivspiel. Besonderes Lob an Jeremy Morgen, der jedes Spiel eine gute Leistung zeigt.“ Johan Roijakkers (Headcoach BG Göttingen): „Der Crailsheimer Sieg war verdient. Dennoch bin ich zufrieden mit der Leistung meines Teams, denn wir haben eine tolle Defense gespielt. Crailsheim erzielt durchschnittlich über 100 Punkte und wir haben sie bei einer Field- Goal-Quote von 37 Prozent gehalten. Mit dem Personal, dass wir aktuell haben, war es das Maximale.“ anu

