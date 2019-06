Messi bleibt trotz 0:2 positiv

Salvador da Bahía.Lionel Messi ging nach der ersten Auftaktniederlage seit 1979 bei der Copa América voran. „Kopf hoch und weiter“, sagte der Superstar und gab damit das Motto für die argentinische Nationalmannschaft nach dem 0:2 (0:0) gegen Kolumbien vor. „Es gibt keine Entschuldigung. Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen und an die nächste Partie denken.“ Blick nach vorn statt zurück. Dass sich der Kapitän nach der Niederlage nicht versteckte, werteten argentinische Medien als positives Signal.

„Es kann sehr schnell gehen“, sagte der im Nationalteam noch titellose Messi und machte seinen Landsleuten Mut. „Es bleiben noch viele Chancen, sich zu qualifizieren. Es hat gerade erst angefangen.“ Der 31-Jährige hat recht: In der argentinischen Gruppe spielen noch Paraguay und als Gaststarter der nächste WM-Ausrichter Katar. Ein Ausscheiden wäre trotz der Pleite gegen den Noch-Münchner James Rodríguez und Co. eine große Überraschung. Doch bei der WM in Russland 2018 hatten Messi und seine Kollegen enttäuscht und mussten nach im Achtelfinale abreisen. dpa

