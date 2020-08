Mihambo besteht Nervenprobe zum Saisoneinstieg

Weinheim.2018 hat sie EM-Gold in Berlin geholt, vor einem Jahr in Doha den WM-Titel gewonnen. Keine Frage: Die Oftersheimerin Malaika Mihambo ist momentan das größte Aushängeschild der deutschen Leichtathletik. Insofern verwunderte es nicht, dass die Weitspringerin der LG Kurpfalz am Samstag bei der „Kurpfalz Gala light“ im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion die Blicke der corona-bedingt nur 300

...