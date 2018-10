Mildere Strafe für Uerdingen

FRankfurt.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Drittligist KFC Uerdingen 05 in mündlicher Verhandlung wegen vier Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro belegt. Ursprünglich hatte Uerdingen Einspruch gegen eine am 2. Oktober im Einzelrichterverfahren ausgesprochene Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro eingelegt, die ihren Grund im Zuschauerverhalten während des Aufstiegs-Rückspiels zur 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim am 27. Mai 2018 hatte. Diese Strafe wurde auf 6400 Euro reduziert, hinzu kamen aber nun noch Geldstrafen aus zwei Drittliga-Spielen der aktuellen Saison von 2700 und 900 Euro.

„Das Gericht hielt eine geringfügige Reduzierung der Strafe aus dem Mannheim-Spiel auf 6400 Euro für gerechtfertigt“, erklärte DFB-Sportrichter Stephan Oberholz. th/red

